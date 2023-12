Corpo de cantor gospel é liberado e será enterrado em Porto Seguro | A TARDE

O corpo do cantor gospel Pedro Henrique, que morreu após passar mal enquanto fazia um show em um culto de adoração, na Bahia, foi liberado do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana, na manhã desta sexta-feira, 15.

Segundo familiares, o corpo foi levado para a cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, onde será sepultado. De acordo com a viúva do cantor, Suilan Barreto, o enterro e velório do cantor serão feitos no mesmo local, na 1ª Igreja Batista de Porto Seguro.

A previsão é de que o velório ocorra às 20h desta sexta e sepultamento, às 11h de sábado, 16. Duas horas antes, um culto fúnebre será celebrado.

Pedro Henrique era baiano, mas não morava no estado há anos por causa da carreira de cantor. Ele veio para a Bahia apenas para se apresentar na festa particular de uma influenciadora digital.

Pai se emociona ao falar do filho

Nesta sexta-feira, o pai de Pedro Henrique, Eleno, bastante emocionado, mandou uma mensagem para o programa Encontro, da TV Globo.



"É um momento de muita dor. Para mim e para minha esposa, aconteceu de uma forma muito cruel. A gente estava alegre e, de repente, vi meu filho tombar no palco a quilômetros de distância", disse Eleno.