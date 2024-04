Corpo de cantor gospel e primo de vice-prefeito é achado carbonizado | A TARDE

O corpo de um jovem de 26 anos foi encontrado carbonizado em um local conhecido como "antigo lixão de Itabuna", na cidade de Itabuna sul da Bahia. Conforme a Polícia Civil, os restos mortais seriam do cantor gospel Kaullyn Santos Silva. Além de ser músico, a vítima era jogador de futebol amador, trabalhava como delivery e primo do vice-prefeito do município, Guinho.

A última vez que Kaullyn foi visto com vida foi na terça-feira, 20, quando saiu de casa por volta das 12h. No dia seguinte, o corpo foi encontrado carbonizado ao lado de uma motocicleta. Na quinta, 21, a vítima foi identificada após exame de DNA feito através da arcada dentária.

O caso é investigado pela Polícia Civil da cidade. O sepultamento está marcado para a manhã desta sexta, às 11h, no cemitério da cidade, em Itabuna.