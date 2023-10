Corpo de médico baiano é velado em Ipiaú | A TARDE

O corpo do médico baiano que foi morto a tiro no Rio de Janeiro chegou em Ipiaú por volta das 16h desta sexta-feira (6). Neste momento, o corpo de Perseu Ribeiro está sendo velado e seguirá até às 19h no salão da maçonaria, que faz parte da Loja Maçônica Fraternidade Rionovense na cidade. O velório será aberto para o público após esse horário.

Segundo informações passadas ao portal A TARDE pelo amigo da vítima, Ednaldo Ribeiro, o enterro ocorrerá às 10h deste sábado (7) no cemitério Jardim da Saudade.

Perseu outros três médicos ortopedistas foram baleados em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além de Perseu, dois morreram e um está internado, mas já gravou vídeo afirmando estar bem.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou os corpos de traficantes suspeitos de executar os médicos, na quinta-feira. Os corpos estavam dentro de dois carros, na zona Oeste da capital carioca.

A principal linha de investigação da polícia é de que os quatro médicos foram baleados por engano. O médico Perseu Ribeiro teria sido confundido com Taillon, miliciano da região de Jacarépaguá.