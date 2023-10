Médicos teriam sidos mortos por engano, aponta linha de investigação | A TARDE

Os quatro médicos que foram atingidos por tiros na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, que resultou na morte de três, entre eles, o baiano Perseu Ribeiro Almeida, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL - SP), teriam sido baleados por engano. É o que aponta a principal linha de investigação que foi obtida pela TV Globo por fontes nas polícias.

Segundo informações, uma hipótese é de que o médico baiano tenha sido confundido com um miliciano da região de Jacarepaguá, com quem se parece e foi confundido pelos traficantes.

O alvo seria Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, que é filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado como um dos principais chefes de uma milícia que atua na Zona Oeste.

As informações apuradas pela TV Globo, apontam que Taillon mora perto do quiosque onde ocorreu o crime. A polícia investiga se uma pessoa viu o grupo sentado e informou aos assassinos. Outras linhas de investigação, no entanto, ainda não estão descartadas.

Caso

Três médicos ortopedistas, entre eles um baiano, foram executados a tiros, na madrugada desta quinta-feira, 5, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas estavam na capital carioca participando de um congresso internacional de ortopedia.

Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, estava sentado em um dos quiosque na frente do hotel onde estava hospedado, quando um carro branco parou, e três homens de preto e armados de pistolas desembarcaram e abriram fogo à queima-roupa.