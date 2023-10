Corpo de médico baiano morto no Rio de Janeiro é liberado pelo IML | A TARDE

O corpo do médico baiano que foi morto em um ataque a tiros no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 5, foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) da cidade e será trazido para a Bahia, onde será enterrado no município de Ipiaú. O crime aconteceu durante a madrugada e ninguém foi preso.

Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos, estava com um grupo de amigos médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, quando todos eles foram baleados. Além do baiano, outros dois ortopedistas morreram e um ficou ferido.

De acordo com Ednaldo Santos, amigo de Perseu, o corpo dele foi liberado do IML na tarde desta quinta-feira. A expectativa é que o corpo seja trazido para a Bahia entre a noite desta quinta e a madrugada de sexta, 5.

O voo sairá da cidade do Rio de Janeiro em direção a Ilhéus, cidade que fica no sul da Bahia. De lá, seguirá de carro para Ipiaú, cidade a 138 km de Ilhéus, onde ele será enterrado. O médico tem família no município e estava assumindo a administração da clínica de ortopedia que herdou do pai, morto em um acidente de carro na Bahia em 2013.

Ainda não há informações sobre o dia e horário exatos do enterro e velório, pois a cerimônia depende do horário em que o corpo da vítima chegará na cidade. O nome do cemitério não foi informado.