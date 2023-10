Saiba quem é o médico baiano que foi executado no Rio de Janeiro

Perseu Ribeiro de Almeida comemorou o aniversário de 33 anos na última terça-feira, 03. O médico ortopedista baiano foi uma das vítimas de um atentado criminoso que resultou na morte de outros dois médicos na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 05.



Dr. Perseu, como era conhecido, se formou em medicina em 2017, na Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC, da avenida Paralela, em Salvador. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, se especializou em cirurgia de pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo.

Perseu Ribeiro Almeida era ortopedista formado em uma faculdade privada de Salvador | Foto: Redes Sociais

Torcedor do Bahia, Perseu aparece numa foto com a camisa do tricolor. A imagem foi postada momentos antes do atentado. Além do Dr. Perceu, outros três médicos aparecem na imagem. Dois deles terminaram morrendo no crime: Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, e Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos.



Em nota, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP disse que recebeu com "consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex-residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O IOT- HCFMUSP estende as condolências aos familiares e amigos."



O crime



Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, estava sentado em um dos quiosques na frente do hotel onde estava hospedado, quando um carro branco parou, e três homens de preto e armados de pistolas desembarcaram e abriram fogo à queima-roupa.



Foram pelo menos 20 disparos. No vídeo é possível ver a ação. Um dos bandidos ainda voltou para atirar mais em um dos médicos que tentava se refugiar atrás do quiosque. Perseu fez aniversário nesta terça-feira. Ele atendida em um clínica na cidade de Ipiaú, no interior da Bahia



A Polícia Civil do RJ acredita em execução, já que nada foi levado, e os criminosos chegaram atirando. Testemunhas contaram ainda que os bandidos nada falaram. Foram pelo menos 20 disparos.



Os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que sedia a partir desta quinta-feira o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local, testemunhas são ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Vídeo mostra o momento do crime: