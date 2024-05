Corpo de motorista é resgatado após carreta tombar e cair em rio | A TARDE

O corpo de um homem que ficou preso na cabine da carreta que dirigia, após o veículo tombar e cair no Rio Santo Antônio, em Lençóis, nesta terça-feira, 7, foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu na BR-242.



De acordo com informações da corporação, quando os agentes da 1ª Companhia de Bombeiros chegaram ao local, encontraram o veículo com as rodas para cima e com a cabine totalmente submersa. [Assista vídeo abaixo]





Divulgação/Corpo de Bombeiros

Os bombeiros então acessaram a cabine ancorados e verificaram que havia uma vítima presa entre os bancos e o teto da cabine. Eles cortaram os cintos de segurança mas não conseguiram retirar o corpo, sendo necessário guinchar a carreta da água.



O corpo foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais. A causa do acidente ainda é desconhecida.

