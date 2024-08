Corpo de mulher desaparecida é encontrado em estado de decomposição

Luciene estava desaparecida desde a última sexta-feira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de uma mulher de 39 anos que estava desaparecida foi encontrado na zona rural do município de Ibirataia, no sul da Bahia, na madrugada de segunda-feira (12). A vítima foi identificada como Luciene Silva dos Santos. O cadáver foi localizado por moradores próximos à Fazenda Alvorada, na região de Santa Rita, em estado de decomposição; ainda não há detalhes sobre a causa da morte.

Luciene estava desaparecida desde a sexta-feira, 9. O principal suspeito do caso é o companheiro da vítima, Erisvaldo Santos, de 40 anos. Segundo a Polícia Civil, Erisvaldo não foi visto desde o desaparecimento de Luciene e também não registrou a ausência dela na delegacia. Além disso, ele deixou os sete filhos do casal sozinhos em casa, situação que levou o Conselho Tutelar a acolher as crianças.

A Polícia Civil está em busca de Erisvaldo Santos e conta com a colaboração da população para encontrar o suspeito. A investigação está em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte de Luciene e determinar o envolvimento de Erisvaldo no caso.