Suspeito enforcou delegada com cinto de segurança; veja depoimento

Tancredo Neves Feliciano de Arruda (suspeito) e a delegada Patrícia Jackes (vítima) - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

O homem suspeito de matar a delegada Patrícia Neves Jackes Aires confessou o crime e deu detalhes de como matou a companheira. Em depoimento, que o Portal A TARDE teve acesso, Tancredo Neves falou à polícia que estrangulou a delegada com o cinto de segurança.

"Girei o cinto de segurança no pescoço dela no momento de ira, porque estávamos discutindo e queria me defender. Não foi nada premeditado", disse em um trecho.

Inicialmente, o suspeito negou a participação e contou que havia sido vítima, juntamente com Patrícia, de um sequestro, enquanto trafegavam pela BR-101, sentido Salvador. Mas em depoimento, ele desmentiu a versão anterior. "Inventei na hora ali. Fique com medo de represália por ela se delegada… Mas foi mentira, tanto que não tem pé nem cabeça”.

A declaração de Tancredo Neves foi dada em depoimento, nesta segunda-feira (12), na 37ª Delegacia Territorial da Bahia (DT/São Sebastião do Passé).

O suspeito falou ainda que se arrepende do que aconteceu. Eles iriam se casar na próxima quarta-feira, 14, apenas três dias após ela ter sido assassinada.

Confira o relato completo abaixo:

Relembre o caso



Patricia Jackes foi encontrada morta no domingo, 11, dentro do próprio carro, em uma área de mata em São Sebastião do Passé, cidade na Região Metropolitana de Salvador. Para a Polícia Civil, Tancredo Neves, de 26 anos, companheiro dela, é o principal suspeito do feminicídio.

Ele foi preso em flagrante e após passar por audiência de custódia, nesta segunda-feira, 12, Tancredo teve a prisão convertida em preventiva. O suspeito deve seguir para o presídio na manhã desta quarta, 13.

O corpo da delegada será enterrado no cemitério Parque das Flores, em Recife, às 14h. Pela manhã, haverá uma cerimônia em homenagem a delegada.