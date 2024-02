Corpo de recém-nascido prematuro é encontrado em lixo de hospital | A TARDE

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado no lixo de uma unidade de saúde na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia. O caso foi registrado entre quinta, 18 e sexta-feira, 19.

Em nota, a Prefeitura de Santo Amaro confirmou o caso e informou que uma força tarefa foi realizada para reaver o corpo do bebê, que teria sido descartado por engano.

A prefeitura afirmou ainda que uma mulher deu entrada na Casa de Parto do Hospital Municipal Nossa Senhora da Natividade, no dia 17 de janeiro, em estado avançado de trabalho de parto prematuro. A criança nasceu após 29 semanas de gestação, com 1.260 gramas e enfrentando graves dificuldades respiratórias.

Após transferência para maternidade de alto risco e cinco horas de estabilização e ressuscitação, o bebê morreu. Depois da confirmação do óbito, a família teria recebido apoio da unidade de saúde e o serviço funeral teria sido acionado.

Em nota, também foi divulgado que o corpo foi recuperado. Com o caso sendo investigado, o órgão se posicionou afirmando que os profissionais possivelmente envolvidos já foram afastados.