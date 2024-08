Corpo é encontrado com as mãos amarradas no CIA

Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado com as mãos amarradas próximo ao Centro Industrial Aratu (CIA), trecho do município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na manhã deste sábado, 17.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, ainda não identificada, estava com marcas de tiros. Guias periciais e de remoção foram expedidas, e análise dos laudos juntamente com outras diligências poderão esclarecer as circunstâncias da morte.

A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) investiga o caso.