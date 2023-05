Corpos de estudantes que morreram em acidente são sepultados na Bahia

O corpos de Gabriel Araújo, de 21 anos, e Júlio Araújo, de 22, irmãos e estudantes de medicina veterinária que morreram em um acidente de carro na manhã de terça-feira, 23, no Entorno do Distrito Federal, foram sepultados nesta quinta-feira, 25, em Jacobina, no norte da Bahia, onde parte da família deles vive. Os dois nasceram em Brasília e cursaram juntos medicina veterinária na União Pioneira de Integração Social (Upis).

Além de Gabriel e Júlio, outros dois amigos identificados como Ivan Andrade, 23 anos, e João Pedro Martins, 20 anos, também morreram, após o carro que eles estavam viajando cair dentro de um córrego ao passar por uma ponte na zona rural da cidade de Planaltina.

Os estudantes ficaram presos dentro do carro e não conseguiram sair a tempo do veículo. Quando os Bombeiros chegaram no local, o automóvel estava submerso e o quarteto já estava sem vida.

Os amigos estavam voltando de uma fazenda, onde realizaram a vacinação de gados. Logo depois, eles teriam ficado para uma festa que aconteceu na noite anterior ao acidente.