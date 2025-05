Crea-BA abre inscrições para evento gratuito

Evento gratuito do Crea-BA terá foco para diminuir o barulho em obras públicas - Foto: Divulgação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) abriu inscrições para o evento “Sexta da Construção”, que busca soluções práticas para a diminuição de ruídos nas obras e seu impacto no ambiente urbano.

O evento vai acontecer nesta sexta-feira, 23, no auditório do Sinduscon, em Salvador, indo das 8h às 11h. As inscrições devem ser feitas a partir do formulário disponibilizado pelo Conselho.

O especialista Felipe Paim palestrará sobre os desafios e estratégias para promover um melhor conforto acústico para a cidade.

“O evento reforça o compromisso da indústria da construção com a qualidade de vida nas cidades, estimulando a adoção de técnicas que contribuem para ambientes urbanos mais silenciosos e agradáveis”, afirma o presidente do Conselho, Joseval Carqueija.

Somado a palestra, será lançado de forma oficial um “Guia de Boas Práticas para Mitigação de Ruídos na Construção Civil”, sendo um material que oriente profissionais do setor a adotarem procedimentos mais sustentáveis e responsáveis, reduzindo os impactos sonoros das obras.