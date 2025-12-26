Menu
BAHIA
TRISTEZA

Criança com autismo morre afogada após fugir de casa em Eunápolis

Marcelo de Oliveira apresentava comportamento agitado e já tinha fugido outras vezes de casa

Carla Melo

Por Carla Melo

26/12/2025 - 6:32 h | Atualizada em 26/12/2025 - 6:54
Criança já foi encontrada morta pela mãe
Criança já foi encontrada morta pela mãe

Uma criança de 11 anos morreu afogada em um lago, após fugir de casa em Eunápolis, nesta quinta-feira, 25. Marcelo de Oliveira Lima Ribeiro tinha diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 de suporte e não verbal.

Segundo a Polícia Civil (PC), a mãe percebeu a ausência do menino e viu as portas de casa abertas. Ela foi em direção a uma lagoa, no Parque Gravatá, em Antares, onde o filho costumava ir, mas o encontrou morto no local. A mãe e a tia da vítima contaram que o garoto apresentava comportamento agitado e já tentou fugir de casa algumas vezes.

O corpo da criança foi retirado da água com a ajuda de testemunhas. Ele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há detalhes sobre velório e sepultamento.

O caso foi registrado na Delegacia de Eunápolis como morte por afogamento.

afogamento comportamento agitado eunápolis segurança infantil Transtorno do Espectro Autista tristeza familiar

