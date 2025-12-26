TRISTEZA
Criança com autismo morre afogada após fugir de casa em Eunápolis
Marcelo de Oliveira apresentava comportamento agitado e já tinha fugido outras vezes de casa
Por Carla Melo
Uma criança de 11 anos morreu afogada em um lago, após fugir de casa em Eunápolis, nesta quinta-feira, 25. Marcelo de Oliveira Lima Ribeiro tinha diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 de suporte e não verbal.
Segundo a Polícia Civil (PC), a mãe percebeu a ausência do menino e viu as portas de casa abertas. Ela foi em direção a uma lagoa, no Parque Gravatá, em Antares, onde o filho costumava ir, mas o encontrou morto no local. A mãe e a tia da vítima contaram que o garoto apresentava comportamento agitado e já tentou fugir de casa algumas vezes.
O corpo da criança foi retirado da água com a ajuda de testemunhas. Ele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há detalhes sobre velório e sepultamento.
O caso foi registrado na Delegacia de Eunápolis como morte por afogamento.
