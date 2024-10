Criança de 11 anos denuncia namorado da mãe por estupro

- Foto: Divulgação/Polícia Civil da Bahia

Uma criança de 11 anos denunciou o namorado da mãe por estupro. O crime teria ocorrido no bairro de Luís Anselmo, no últimio sábado, 28. De acordo com familiares da garota, a vítima contou que o homem invadiu o quarto dela, fez sexo oral nela e a obrigou a retribuir o ato.



Segundo relatado na denúncia, o suspeito também teria tentado penetrção, mas desistiu devido as reclamações da vítima. A Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) é responsável pela investigação do caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) investiga a denuncia de estupro de vulnerável ocorrido na tarde do último dia 28, no bairro Luis Alselmo, e que teve como vítima uma menina de 11 anos. Foram expedidas guias para exame médico legal e marcada oitiva e escuta especializada.