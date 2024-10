Mototaxista é morto a tiros no bairro de Sussuarana, em Salvador

A vítima foi identificada como Alexsandro Alberto Barbosa de Araújo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um mototaxista identificado como Alexsandro Alberto Barbosa de Araújo foi morto a tiros na segunda-feira, 30, nas proximidades da Rua Botafogo, no bairro de Sussuarana, em Salvador.

A Polícia Civil informou que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.



A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.