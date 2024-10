Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM em Cosme de Farias

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu após confronto com policiais militares, na noite da última segunda-feira, 30. O caso aconteceu na rua Engenheiro Hamilton, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, policiais da Rondesp Atlântico informaram que a guarnição realizava patrulhamento na localidade conhecida como Campo Velho para averiguar denúncias de homens armados e traficando na região, quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo deflagrado por um grupo.



Houve confronto e um dos suspeitos ficou ferido, sendo socorrido pelos militares Hospital Geral do Estado, onde o homem não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram encontrados um revólver, munições, 119 porções de cocaína, 50 de crack, 167 de maconha,18 porções de MDMA, 53 haxixe e dinheiro em espécie. Todo material apreendido foi apresentado ao DHPP para a tomada das medidas pertinentes.