Criança é achada morta com marcas de agressão; irmão da vítima é preso

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma criança de 6 anos foi encontrada morta no distrito de Quixaba, em Sento Sé, e o irmão dela é o principal suspeito do crime.

O pequeno Gabriel Martins foi encontrado morto com sinais de agressão na cabeça no sábado, 17. Testemunhas relataram que presenciaram uma briga entre o suspeito, de 20 anos, e a criança.

O corpo do menino foi encontrado horas depois de ser dado como desaparecido. De acordo com a delegada Lígia Nunes de Sá, o jovem suspeito nega envolvimento no crime.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia no local e encaminhar o corpo da criança para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a uma necropsia.

A investigação do caso está sendo conduzida pela Delegacia de Sento Sé.