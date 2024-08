Werner garante policiamento reforçado em Tancredo Neves após tiroteios

Marcelo Werner afirma que força policial tem trabalhado em mapeamento sobre o tráfico - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O secretário da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, garantiu que o policiamento foi reforçado no bairro Tancredo Neves, em Salvador, nesta segunda-feira (19), após registro de tiroteios na localidade.

"Nós estamos com equipes ainda em campo, que vão desdobrar outras ações de operação, outras diligências que estão sendo realizadas pelas equipes da Polícia Civil. A Polícia Militar também hoje está com a Operação Força Total, também atuando naquela região e em todo o interior do Estado", disse.

O gestor, que apresentou o balanço da segurança na Bahia entre janeiro e agosto de 2024 nesta manhã, destacou a eficácia da missão que localizou e abateu o traficante João Pedro Prates, vulgo ‘JP’, no Cabula, e do combate ao crime organizado.

"Fizemos uma operação contra a facção e nós alcançamos essa liderança, que era responsável por armas, drogas e crimes violentos no nosso estado, na nossa capital. Ele foi alcançado hoje a partir de operação de inteligência da nosso estado. É mais uma grande ação contra o crime organizado, é mais uma grande ação contra os crimes violentos do nosso estado, essa ação que se soma a outras ações que estão sendo realizadas, não só pela FICCO, mas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar", comentou.