Ficco completa um ano de operações com 42 criminosos capturados

FICCO completou um ano de operações - Foto: Alberto Maraux | SSP-BA

O serviço da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) completou um ano de operações neste mês de agosto e já contribuiu com a prisão de 42 elementos perigosos na região. Os dados gerais sobre as missões foram apresentados nesta segunda-feira (19).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), 16 'cabeças caras' de facções criminosas foram localizados em diferentes estados. Entre eles, seis foragidos do Baralho do Crime da SSP foram colocados em 'xeque' pelas autoridades.

"A Ficco combate as facções criminosas. Então, todas as nossas ações, nossa produção de conhecimento, visa combater facções criminosas. E nosso propósito, auxiliar na redução dos crimes violentos.. Estamos nesse primeiro ano focando no alcance de lideranças e na captura de criminosos violentos que já tem mandado de prisão. Mandado de prisão por homicídio, roubos, tráfico de drogas, latrocínio", disse o coordenador da Ficco, delegado federal Eduardo Badaró.p

São eles:

- Anailton de Jesus Marinho, vulgo 'Pita': Ele é o 3 de Espadas capturado no dia 3 de março em Camaçari;

- Daniel dos Santos Silva, vulgo 'Wolverine': Valete de Copas, foi localizado em 10 de abril, no Espírito Santo;

- Thomás Douglas Araújo, ou somente Douglas: 2 de ouros, foi encontrado em 18 de junho, na cidade de Capim Grosso;

- Rogério Ferreira Sampaio, vulgo 'Patolino': Ex-Rei de Copas, foi encontrado no dia 31 de julho, em Aracaju;

- Fábio dos Santos Nascimento, vulgo 'Fabão' ou 'Jiboia': 8 de Espadas, encontrado na cidade paulista de Guarujá, no dia 05 de agosto;

- Anderson Souza dos Santos, vulgo 'Baço': Ex-2 de Paus foi encontrado no dia 06 de agosto em Maceió.