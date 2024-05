Criança é baleada durante execução de homem no interior da Bahia | A TARDE

Uma criança, que não teve a identidade revelada, foi baleada durante o assassinato de um homem no domingo, 20, no município de Barra do Rocha, no interior da Bahia.

De acordo com informações preliminares, o menino de 6 anos foi atingido por um disparo quando dois suspeitos invadiram uma residência para executar Carlos Henrique Barbosa dos Santos, de 23 anos.

Segundo informações do site Giro Ipiaú, durante a execução do homem, a criança ficou ferida em uma das pernas. O menino foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Em seguida, populares acionaram a Polícia Militar da Bahia, que deixou o local do crime isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica.

As circunstâncias do crime não foram informadas. Autoria e motivação do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil.