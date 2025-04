Criança é estuprada e infectada com doença sexualmente transmissível

Na Bahia, estão previstas publicações de editais com cargos voltados à educação, judiciário, segurança pública, administrativos e outros - Foto: Divulgação

Um homem de 49 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada de 11 anos, na cidade de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o crime foi descoberto após a vítima ser diagnosticada com uma infecção sexualmente transmissível.

A prisão do homem, que não teve a identidade revelada, aconteceu na sexta-feira, 4. Ainda de acordo com a corporação, as investigações começaram quando a Polícia Civil e o Conselho Tutelar de Nova Viçosa foram avisados do resultado de exames médicos feitos pela criança. Durante o depoimento, a menina contou que foi abusada algumas vezes pelo padrasto.

O caso é acompanhado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e Conselho Tutelar do município.