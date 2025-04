Casa de Jorge Amado é furtada durante reforma

Casa onde Jorge Amado morou em Ilhéus tem portas arrombadas e alguns materiais de acervo furtados - Foto: Semop Ilhéus

A Casa de Jorge Amado, em Ilhéus, no sul da Bahia, foi alvo de arrombamento e furto na sexta-feira, 4. A residência onde o escritor morou até os 18 anos, e que hoje é um espaço histórico de visitação, teve parte do acervo subtraído por criminosos ainda não identificados até a tarde de sábado, 5.

O imóvel está interditado desde janeiro deste ano pela Prefeitura de Ilhéus, que iniciou um processo de restauração do espaço. Enquanto as obras ocorrem, o acervo principal — que inclui livros do autor, móveis da família e esculturas — foi transferido para o Teatro Municipal de Ilhéus, onde a visitação ocorre de forma gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

De acordo com a gestão municipal, os criminosos danificaram todas as portas do 1º andar da casa, quebraram vidros e conseguiram furtar uma televisão e itens de uma vitrine lacrada. A delegacia local investiga o caso.

A secretária de Cultura de Ilhéus, Anarleide Cruz Menezes, declarou, em entrevista à TV Santa Cruz, que um comitê será formado com representantes da prefeitura e outras secretarias para acelerar a realização de obras emergenciais, embora o prazo de conclusão ainda não tenha sido divulgado.

Construída na década de 1820, a Casa de Jorge Amado está localizada no Centro da cidade. O imóvel possui teto com pintura italiana, estrutura em madeira de jacarandá e um lustre da década de 1960. Antes da interdição, o local recebia visitantes mediante ingresso simbólico de R$ 5.

Entre os destaques da casa estão o quarto dos pais de Jorge Amado, uma sala de projeção sobre a história do escritor, além de objetos pessoais e um painel detalhando a trajetória familiar desde 1911, quando seus pais se casaram, até o falecimento do autor, em 2001.

Em nota oficial, a Prefeitura repudiou o ato:

“A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, informa que a Casa Jorge Amado foi alvo de invasão e furto nesta sexta-feira, 4 de abril de 2025. A gestão municipal está realizando o levantamento dos danos e tomando as providências cabíveis junto aos órgãos de segurança pública.

A Prefeitura repudia qualquer ato de vandalismo contra o patrimônio cultural da cidade e reafirma seu compromisso com a preservação da memória e da história de Ilhéus”.