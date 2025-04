Feagri 2025 será no Centro de Convenções e espera público recorde

5ª Edição do Fórum de Gestores da Agropecuária da Bahia Será Realizado no Centro de Convenções de Salvador, entre 8 e 10 de abril - Foto: Divulgação

Com expectativa de público superior a 500 participantes, o 5º Fórum Estadual dos Gestores Municipais da Agropecuária da Bahia (Feagri) deve se consolidar como a maior edição do evento já realizada. Previsto para os dias 8, 9 e 10 de abril de 2025, o fórum foi transferido para o Centro de Convenções de Salvador, visando acomodar com mais conforto e acessibilidade os inscritos.

A decisão da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) se deu diante da grande procura. Ao todo, são esperados representantes de 210 municípios baianos, abrangendo os 27 territórios de identidade do estado.

A programação do V Feagri é robusta e contempla uma série de atividades como palestras, plenárias e minicursos que abordarão questões estratégicas para o setor agropecuário. Entre os destaques, estão debates sobre políticas públicas, transição energética, defesa agropecuária e a tradicional palestra magna, que trará uma análise do panorama atual da agropecuária mundial.

Além disso, os gestores municipais terão acesso a minicursos focados em temas fundamentais para a gestão pública, como captação de recursos, indicação geográfica (IG) e marcas coletivas. Também entram em pauta temas como política nacional de crédito fundiário, segurança alimentar e assistência técnica rural.

Para o secretário da Agricultura da Bahia, Pablo Barrozo, a edição de 2025 chega em um momento estratégico: “Em um ano que marca o início de muitas gestões municipais, o evento se torna ainda mais relevante, oferecendo aos gestores a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos, trocar experiências e construir parcerias para impulsionar o desenvolvimento da agropecuária em seus municípios.”