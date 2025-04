Casal é executado a tiros em cidade do interior baiano

Maria Clara e Jailson foram mortos a tiros dentro de casa, em Irará - Foto: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia ainda não tem indicativo de autoria e motivação para a morte do casal Maria Clara de Matos Santos, 22 anos, e Jailson de Jesus do Nascimento, 27. Eles foram executados a tiros, na madrugada desta sexta-feira, 4, dentro de casa, na Fazenda Várzea, no Limoeiro, zona rural de Irará, a cerca de 110 km de Salvador. O homem foi morto com, pelo menos, 30 tiros.

Informações preliminares apontam que, além do casal, uma criança estava no imóvel quando os criminosos chegaram. Ela conseguiu fugir e pedir ajuda a vizinhos.

Moradores informaram à polícia que viram um carro e uma motocicleta em uma estrada próximo ao local do crime. Eles não souberam informar os dados dos veículos, nem as características dos condutores.