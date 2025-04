Através de carta, irmã revela que era estuprada pelo irmão na Bahia

Homem está preso temporariamente - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso nesta sexta-feira, 4, suspeito de estuprar a própria irmã, na cidade de Buritirama, no oeste do estado. Em depoimento à Polícia Civil, a vítima contou que foi abusada sexualmente pelo irmão dos 14 aos 18 anos.

Segundo o G1, a mulher escreveu uma carta detalhando o crime e pedindo ajuda. Foi o pai dela quem entregou o documento na delegacia. Atualmente, ela está morando de favor na casa de uma vizinha com o pai, porque não aguentava mais as ameaças e as agressões do suspeito.

O homem foi preso por força de mandado de prisão preventiva solicitada pelo delegado Nelson Rosa. Ele segue detido na unidade policial da cidade à disposição da Justiça.