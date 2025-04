Expo Pesca transforma feira em experiência sensorial na Bahia

Expo Pesca oferece experiências para todos os sentidos - Foto: Divulgação

Quem visita o Centro de Convenções de Salvador durante a Bahia Origem Week encontra muito mais do que uma simples feira de produtos locais. A II Expo Pesca & Aquicultura surpreende os visitantes ao oferecer uma imersão sensorial completa — com aromas, sabores, texturas e conhecimento sobre um dos setores mais tradicionais e sustentáveis da Bahia.

Localizada ao final do pavilhão principal da feira, a Expo Pesca dá as boas-vindas ao público com um pórtico que marca o início de uma jornada por projetos sociais, inovação e gastronomia. Logo na entrada, aquários com tilápias, ostras e camarões atraem olhares curiosos no estande da Bahia Pesca, que apresenta iniciativas voltadas a pescadores, marisqueiras e aquicultores de todo o estado.

“Queremos oferecer uma recepção lúdica, sem deixar de lado o atendimento técnico ao nosso público tradicional”, afirma Daniel Victória, presidente da Bahia Pesca. Além de informações, o espaço convida o visitante a uma selfie com peixes ornamentais e à degustação de petiscos preparados pela chef Cida Pescadora.

Embora a Bahia Pesca não comercialize produtos, há diversas opções disponíveis no evento. A Associação das Mulheres Quilombolas do Vale do Iguape oferece coxinhas de siri e empadas de caranguejo, enquanto a Canyons Pescados vende filé de tilápia embalado a vácuo por R$ 38, com certificação sanitária. Estão também presentes os estandes da Bahia Pescados e da Sobradinho Pescados, com produtos de qualidade e preços acessíveis.

No estande do projeto Elas à Frente da Pesca, o visitante encontra artesanatos feitos a partir de materiais reciclados da atividade pesqueira, como brincos, bolsas de couro de tilápia e abajures de escamas. O projeto, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), capacita mulheres em situação de vulnerabilidade.

Já os apaixonados por camarão têm como parada obrigatória o estande da Associação Baiana de Criadores de Camarão (ABCC), que também oferece suporte técnico aos produtores. Um pouco mais adiante, o município de Glória — maior polo de piscicultura da Bahia — exibe seu protagonismo com os tanques-rede nas águas do Rio São Francisco, atração que se soma à beleza do Raso da Catarina, área desértica ideal para o ecoturismo.