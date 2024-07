Criança incendeia casa após pais devolverem cães achados na rua

- Foto: Divulgação/9° BBM

A devolução de dois cachorros provocou a ira de uma criança de 5 anos, neste domingo, 30. A garota incendiou o sofá de casa após os pais devolverem os animais encontrados por ela na rua. Com a birra, um incêndio de médias proporções consumiu a residência, em Juazeiro, no norte da Bahia.



A garota e a irmã mais nova, de 4 anos, encontraram os filhotes quando a família saiu para jantar, segundo informações divulgadas pela mãe ao portal g1. Posteriormente, elas esconderam os cães no carro.



Sem que os pais notassem, elas os levaram para a residência onde moram. A presença dos animais só foi notadas no dia seguinte.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e precisou de duas horas para conter as chamas. As meninas saíram ilesas do incidente, mas móveis e eletrodomésticos, como TV, camas e fogão foram perdidos.