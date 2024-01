Criança morre após incêndio em apartamento de Lauro de Freitas | A TARDE

Uma criança de quatro anos morreu queimada, na madrugada desta sexta-feira, 19, após um incêndio em um apartamento localizado no bairro Jambeiro, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares apontam que o local teria sido atingido pelas chamas e a criança não conseguiu escapar do local. Segundo a Polícia Civil, o menino foi identificado como Samuel Borges de Abreu.

O apartamento fica no bloco 13, do Condomínio Residêncial Santo Amaro de Ipitanga. Além da vítima, o pai também teria sido ficado ferido no acidente. Ele foi socorrido, mas ainda não há detalhes sobre seu estado de saúde

O Corpo de Bombeiros informou que quando uma equipe da corporação chegou ao local, o incêndio já tinha sido debelado por moradores e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendia o adulto no condomínio.

Os Bombeiros informaram ainda que a criança já estava morta dentro do imóvel. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a remoção do corpo.