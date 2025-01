Criança morre após se afogar em balde com água no sul da Bahia

Luciano já chegou na unidade de saúde sem sinais vitais - Foto: Ubaitaba Urgente

Uma criança de um ano e 6 meses, identificada como Luciano Alves da Silva, morreu após se afogar dentro de um balde com água na cidade de Aurelino Leal, no sul da Bahia, nesta terça-feira, 7.

De acordo com a TV Santa Cruz, a mãe do menino afirmou que os dois filhos estavam brincando no banheiro e percebeu que eles ficaram em silêncio. Ao chegar no local, encontrou o pequeno de cabeça para baixo dentro de um balde, já desacordado.

Segundo a Polícia Civil, o bebê foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas apesar das tentativas de reanimação, não resistiu. Luciano já chegou na unidade de saúde sem sinais vitais.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia. Não há informações sobre o sepultamento do menino.