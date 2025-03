Criança sofre traumatismo cranioencefálico após levar coice na Bahia

Uma criança de 7 anos sofreu um traumatismo cranioencefálico após levar um coice de um animal em Santa Amaro nesta quarta-feira, 5. Com a gravidade do caso, ela precisou ser socorrida pela aeronave Fênix 02 do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

O helicóptero pousou no estádio municipal de Santo Amaro, onde a criança, já estabilizada, embarcou e foi levada para Salvador. Todo trajeto foi acompanhado por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a criança foi monitorada durante o percurso.

Ainda não há detalhes de como está o estado de saúde da criança | Foto: Corpo de Bombeiros

Chegando na capital baiana, o helicóptero pousou no heliponto do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e a vítima foi transportada por terra para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento especializado.

Ainda não há detalhes de como está o estado de saúde da criança. Segundo o corpo de Bombeiros, o transporte aeromédico é fundamental para a recuperação rápida do paciente e a chegada a um atendimento especializado.