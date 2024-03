Crianças e adolescentes são vacinadas nas escolas de Paulo Afonso | A TARDE

Com o objetivo de erradicar e controlar as doenças infectocontagiosas, o projeto Vacinação nas Escolas, criado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) em parceria com a Secretaria da Saúde (Sesab), chegou até a cidade de Paulo Afonso, no norte do Estado nesta segunda-feira, 26.

A Escola Municipal Vereador João Bosco foi uma das que recebeu a equipe da Sesab para realizar a vacinação dos alunos. Ao todo, 335 doses de vacinas foram aplicadas nas crianças e adolescentes, com imunização contra HPV, meningocócica ACWY, febre amarela, difteria e tétano e covid-19.

Para participar do projeto, é preciso que as unidades de ensino agendem a visita dos profissionais e comuniquem previamente aos pais ou responsáveis dos alunos. O cronograma prevê duas semanas de mobilização, sendo a do primeiro semestre programada para ocorrer desta segunda-feira a 1º de março e a do segundo semestre, de 8/7 a 12/7.

Alunos das redes municipal e privada também estão sendo contemplados. Para que isso ocorra, é necessário que as escolas solicitem a presença das equipes.