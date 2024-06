Crianças mantidas como reféns no Eng, Velho de Brotas são libertadas | A TARDE

As três crianças que estavam sendo mantidas como reféns em um imóvel, no bairro do Engenho velho de brotas, em Salvador, foram libertas no início da tarde desta segunda-feira, 3.

Segundo as informações iniciais, as vítimas, entre 7 e 17 anos, foram mantidas na casa após quatro suspeitos invadirem a casa, que fica localizada na Rua Manoel Faustino, na localidade conhecida como "Manguinho".

Durante a ação, os criminosos chegaram a transmitir a situação por uma 'live' pelas redes sociais. De acordo com a Polícia Militar, entre os suspeitos estão dois, identificados como 'Léo Preto' e 'Grude', com envolvimento com o tráfico de drogas na região e velhos conhecidos das autoridades.

Após negociações do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), os suspeitos se entregaram e as vítimas foram liberadas. Armas e drogas foram apreendidas na ação.

A mãe das crianças acompanhou toda a negociação até o desfecho.

