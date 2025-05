Crime brutal: mulher é morta a tiros na frente dos filhos na Bahia

Durante o ataque, a filha mais velha da vítima foi baleada - Foto: Divulgação | Google Maps

Uma mulher de 36 anos foi morta a tiros na frente de três filhos em Coaraci, no sul da Bahia. Uma das crianças, uma menina de 11 anos, também foi atingida pelos disparos e precisou ser socorrida.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no início da noite de sábado, 26, quando dois homens armados invadiram a casa da família. Segundo relatos iniciais, os criminosos arrombaram a porta e atiraram contra Ana Carla Coitinho dos Santos, que morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Durante o ataque, a filha mais velha da vítima foi baleada. Ela foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar da região. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

O corpo de Ana Carla foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado para necropsia. Moradores relatam que a vítima era bastante conhecida na região, e que a família não tinha histórico de envolvimento com atividades criminosas.

Investigação

A Delegacia Territorial de Coaraci está responsável pela investigação. Até agora, a autoria e a motivação do crime seguem desconhecidas, e nenhuma prisão foi realizada. A polícia realiza buscas para localizar os suspeitos e esclarecer o que teria motivado a ação violenta.

A polícia pede que quem tiver informações que possam ajudar a identificar os autores do crime entre em contato, de forma anônima, pelos canais de denúncia.