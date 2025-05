Revelação: empresário encontrado morto foi assassinado pela companheira

- Foto: Reprodução | Redes sociais

O empresário Edmárcio Azevedo de Jesus, dono de uma academia em Feira de Santana, foi morto pela própria companheira, segundo informações da Polícia Civil. De acordo acordo com a instituição, ela se apresentou à polícia e confessou o crime na última sexta-feira, 26.

O delegado Gustavo Coutinho, da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, revelou em entrevista à TV Subaé, afiliada da Rede Bahia, que a suspeita alegou que agiu em legítima defesa após sofrer ameaças constantes de Edmárcio contra ela e sua família. "Ela contou que o empresário ameaçou matá-la, assim como o seu atual companheiro".

A investigação aponta que a mulher e o empresário se conheceram na academia e mantinham um relacionamento há cerca de dois meses. Conforme relatado à polícia, ela desejava encerrar o namoro para tentar reatar com o ex-marido, mas Edmárcio não aceitava o término e teria usado uma arma para intimidá-la.

Ainda conforme Coutinho, a arma utilizada no crime pertencia à própria vítima. No dia do homicídio, a mulher teria se encontrado com Edmárcio em sua casa, dopando-o com medicamentos misturados em bebidas alcoólicas. Depois que ele adormeceu, ela usou a pistola do empresário para atirar contra ele.

Após ser ouvida, a suspeita foi liberada e o caso, que está sob responsabilidade da Polícia Civil, foi encaminhado à Justiça.

Relembre o crime

Edmárcio Azevedo foi encontrado morto na tarde de terça-feira, 22. O corpo estava nu, coberto por um lençol sobre a cama, e apresentava cinco marcas de tiros. De acordo com o delegado adjunto Alisson Carvalho, familiares notaram sua ausência na academia e foram até sua casa, onde o encontraram sem vida.

Ainda segundo a investigação, não havia sinais de arrombamento na residência, o que reforça a suspeita de que a vítima tenha permitido a entrada da autora. Garrafas vazias de cerveja e vinho foram localizadas próximas à cena do crime.