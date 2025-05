Mulher é detida por suspeita de matar companheiro a facadas na Bahia

Mário dos Santos Araújo, tinha 33 anos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher foi presa por suspeita de matar o companheiro no sábado, 26, em Santa Cruz da Vitória, no sul da Bahia. De acordo com informações da Polícia Militar ao G1, Diele Meira teria tirado a vida de Mário dos Santos Araújo, de 33 anos, com golpes de faca.

A PM informou que a mulher foi conduzida à delegacia de Itabuna, a cerca de 73 quilômetros do local do ocorrido. Ainda conforme a corporação, a suspeita foi vista dentro de casa com o marido e ao ser encontrada nas imediações do posto de saúde, estava com a roupa e o corpo melados de sangue. Ela ainda teria entrado em contradição durante depoimento.

Após interrogatório, Diele Meira confessou ter discutido com o marido. Segundo ela, durante a discussão, Mário teria agredido-a com um tapa no rosto e, em reação a isso, ela teria esfaqueado o companheiro.

Ainda durante depoimento, a mulher alegou que não tinha a intenção de matar a vítima, no entanto, Mário foi atingido com um corte profundo no pescoço e outro na mão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da própria casa.

A suspeita realizou exame de corpo e delito e se encontra detida na delegacia à disposição da Justiça.