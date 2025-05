Confronto termina com dois mortos e apreensão de granadas na Bahia

Ação aconteceu na sexta-feira, 25 - Foto: Ascom-PCBA

Dois homens morreram após um confronto com a Polícia Civil da Bahia, na zona rural de Eunápolis, na sexta-feira, 25. A ação, que visava o enfrentamento de grupos criminosos na região, resultou na apreensão de um fuzil calibre 556, quatro carregadores, 129 munições do mesmo calibre, quatro granadas, uma pistola 9mm, um carregador e oito munições do mesmo calibre.

Segundo a Polícia Civil, ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos. Após o confronto, dois suspeitos foram atingidos e socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. Um dos homens foi identificado como Leon Caio Castro, conhecido como “LC” ou “Leo”. Ele é apontado como um dos autores de um homicídio ocorrido na madrugada de sábado, 26, no bairro Pequi, em Eunápolis.

O outro homem, ainda não identificado, é suspeito de envolvimento na fuga de internos do Conjunto Penal de Eunápolis, ocorrida em 12 de dezembro de 2024, além de ser responsável por disparos contra uma viatura e um policial militar na madrugada de 13 de abril de 2025.