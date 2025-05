Homem morre após inalar substância ácida para limpeza de piso na BA

Vítima foi levada ao HGCA, mas após 10 dias internada morreu no local - Foto: Divulgação/Sesab

Um homem morreu na noite do sábado, 26, após ter contato com uma substância ácida para limpeza de piso em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador. Ele ficou 10 dias internado no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Marcos Oliveira Correia, de 50 anos, apresentava sintomas como falta de ar, tosse, ausência de apetite e febre. Ele deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 17 de abril. Em seguida, foi transferido para o HGCA, através do sistema de regulação da rede de saúde do estado.

Segundo a Polícia Civil, no hospital, Marcos foi diagnósticado com quadro de insuficiência respiratória, que evoluiu para Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). Ele não resistiu e morreu no local.