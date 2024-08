Criminoso quebra vidro com pedra e 'faz a limpa' em restaurante na Bahia

Até o momento, o suspeito não foi localizado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um restaurante na cidade de Porto Seguro, no sul do estado da Bahia, foi alvo de arrombamento, na madrugada desta segunda-feira, 12. O criminoso teria utilizado uma pedra para quebrar o vidro e conseguir acessar o estabelecimento.

O estabelecimento, identificado como Cozinha do Chefe, fica localizada na Avenida dos Navegantes, no centro do município baiano. Informações preliminares apontam que a invasão teria acontecido por volta das 2h40.

Após arrombar a loja, o indivíduo saiu levando diversos pertences, ainda não contabilizados pelos proprietários, que também não puderam avaliar os danos causados à vidraça quebrada.

Até o momento, o suspeito não foi localizado. Equipes da Polícia Militar (PM-BA) têm intensificado os esforços para prender os responsáveis por esses crimes, que têm se tornado frequentes na cidade baiana.

Assista: