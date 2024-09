Crise na Saúde: pré-natal e cobertura vacinal reduzem em Feira de Santana

Doença, no entanto, dá sinais de formação de platô - Foto: José Cruz | Agência Brasil

Dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) apontam que, por falta de ações da prefeitura de Feira de Santana, o número de consultas pré-natal e a cobertura vacinal diminuíram na cidade.



De acordo com a pasta, cerca de 70% das gestantes no município não conseguem realizar as sete consultas de pré-natal recomendadas antes do parto, e as taxas de vacinação infantil estão muito abaixo da meta de 95%, conforme apontam os dados do Ministério da Saúde.

A secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, destacou ainda que Feira de Santana enfrenta outro desafio grave: a falta de um hospital municipal para atender a população.

Hoje, 100% dos pacientes que necessitam de internação de média e alta complexidade são atendidos pelo Estado, já que a cidade não conta com uma estrutura própria para esse fim Roberta Santana - secretária estadual da Saúde

A Sesab ressalta que 60% dos casos pediátricos e 85% dos adultos provenientes da cidade poderiam ser resolvidos nas unidades básicas de saúde, se não fosse a falta de médicos, o que força a população a buscar atendimento nas emergências.



Ainda com relação ao baixo índice de vacinação infantil, a secretária chama a atenção ainda para uma situação que é ainda mais grave.

"Exemplos preocupantes incluem a vacina BCG, que previne contra as formas graves da tuberculose e tem cobertura de apenas 64,85%. Isso sem falar das vacinas contra a Poliomielite, Covid-19, Pentavalente, Hepatite B, Rotavírus Humano, dentre outras que estão longe da meta de 95%, mostrando que o município falha em proteger suas crianças contra doenças graves", afirma a secretária.

De acordo com a Sesab, a crise na Saúde em Feira de Santana não é recente. “O problema na saúde pública de Feira de Santana se intensificou ao longo dos anos, com ex-prefeitos deixando lacunas significativas na área. A falta de estrutura e investimentos municipais sobrecarregam o sistema de saúde e faz com que o Estado assuma quase toda a responsabilidade pelo atendimento à população”, destaca a pasta em comunicado.



A Sesab afirma que o governo estadual tem atuado para amenizar essa situação, com a abertura de 162 novos leitos no município, considerando apenas os investimentos de 2023 até hoje. E mais recentemente, autorizou a ampliação do Hospital Geral Clériston Andrade, com um investimento de R$ 48 milhões. “Além disso, o Estado destina anualmente mais de R$ 576 milhões para a saúde do município, garantindo serviços essenciais como UTI, neurocirurgia, ortopedia e cirurgia eletiva”, acrescenta.

Para a secretaria, o histórico de problemas na saúde de Feira de Santana mostra que a gestão municipal, tanto na atual administração quanto em anteriores, tem falhado em atender as necessidades da população, deixando a responsabilidade para o governo estadual.