Curso prepara sommeliers de cachaças baianas para mercado do turismo

Cachaça, aguardente, pinga ou branquinha. Os nomes são usados para denominar a bebida genuinamente brasileira, feita com o caldo extraído da cana-de-açúcar, que depois é fermentado e destilado, seguindo para o envelhecimento e comercialização. Na Bahia, a cachaça vem se fortalecendo como produto turístico, após a premiação de diversas marcas e a criação da Rota dos Engenhos, promovida pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).

O 1º Curso de Sommelier de Cachaças da Bahia foi realizado na segunda, 22, e terça-feira, 23, no restaurante Bistrô do Cuco, no Centro Histórico de Salvador. O conteúdo abordou uma imersão no universo da bebida, dividido em módulos sobre história, legislação, processos de produção, análise sensorial e harmonização com alimentos.

Os 15 participantes receberam os certificados, depois de 20h de aulas com o premiado master blender Nelson Duarte, um dos maiores especialistas em aguardente do país.