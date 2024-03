Dançarino é indiciado por estupro de adolescente de 14 anos | A TARDE

A Polícia Civil indiciou um dançarino suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos, durante uma festa na cidade de Itagimirim. O crime teria acontecido em novembro do ano passado.

O dono do espaço também foi acusado junto com outro dançarino por fornecer bebida alcoólica para a menor de idade. Investigações apontam que o crime ocorreu durante a apresentação de uma banda, enquanto a vítima estava alcoolizada.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostram dois dançarinos se apresentando no palco enquanto a adolescente estava sentada em uma cadeira. Ainda no show, os suspeitos forneceram bebida para a menor e mantiveram contato íntimo com a jovem.

O Conselho Tutelar do município recebeu as imagens e entrou em contato com a polícia. Segundo informações, os responsáveis pelo evento não teriam controlado a entrada de menores de idade.