De 20 a 700 mil; saiba o cachê de artistas da Micareta de Feira

O cantor Bell Marques receberá o cachê mais alto - Foto: Mila Souza, Raphael Muller, Rafaela Araújo e Olga Leira / Ag. A Tarde

O primeiro e maior Carnaval fora de época do Brasil, a Micareta de Feira 2025, que acontece entre os dias 30 de abril e 4 de maio, divulgou, por meio do Diário Oficial (D.O) do município, os valores que serão pagos aos artistas que farão a festa. O cantor Bell Marques receberá o cachê mais alto.

A folia momesca fora de época, que reúne multidões, foi fundada em 1937 por um grupo de jovens, liderado por Maneca Ferreira, que resolveu realizar o evento em abril por conta da suspensão do carnaval naquele ano, interrompido por uma chuva torrencial.

A programação da micareta inclui os dois circuitos oficiais, Maneca Ferreira e Charles Albert, além de pranchões e o palco da diversidade musical. Conforme informações do o Diário Oficial, Bell Marques recebrá o maior cachê (R$ 700 mil), para uma única apresentação, que acontece nesta quinta, 1 de maio, a partir das 15h.

Confira o top 5

Bell Marques

| Foto: Mila Souza/Ag. A Tarde

No top 1, o cantor Bell Marques vai receber R$ 700 mil para se apresentar nesta quinta, 01 de maio, no circuito Maneca Ferreira.

Leo Santana

| Foto: Foto: Raphael Muller/AG. A TARDE

Leo Santana ocupa a segunda posição. O gigante desfilará no domingo, dia 04 de maio, a partir das 16h, e ganhará R$ 550 mil.

Claudia Leitte

| Foto: Rafaela Araújo/Ag. A Tarde

Claudia Leitte, em terceiro lugar, se apresenta no dia 2 de maio, sexta, a partir das 19h, e receberá R$ 400 mil pela apresentação.

BaianaSystem

| Foto: Olga Leira/Ag. A Tarde

A banda BaianaSystem, com apresentação marcada para esta quarta, 30, ganhará R$ 370 mil.

Xanddy Harmonia

| Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE

O cantor Xanddy Harmonia, que tem apresentação marcada para esta quinta, 1 de maio, receberá R$ 300 mil

Outros cachês:

Durval Lélys – R$ 300.000,00

Psirico – R$ 200.000,00

Timbalada – R$ 200.000,00

É o Tchan – R$ 190.000,00

Olodum – R$ 150.000,00

Dodô & Osmar – R$ 130.000,00

Asas Livres – R$ 90.000,00

Pagodar’t – R$ 80.000,00

Companhia do Pagode – R$ 60.000,00

Dionorina – R$ 45.000,00

Letícia Brasil – R$ 40.000,00

Márcia Porto – R$ 20.000,00

Djalma Ferreira – R$ 20.000,00

Gabriela Moraes – R$ 20.000,00

Galeguinho SPA – R$ 20.000,00

John Robert – R$ 20.000,00

Maryzelia – R$ 20.000,00

Roberto Kuelho – R$ 20.000,00

Confira a programação completa aqui