Debate sobre mobilidade urbana reúne especialistas em Salvador

Imagem ilustrativa - Evento da Ademi-BA - Foto: Sergio Figueiredo

Estão abertas as inscrições para o 16º Fórum de Sustentabilidade, evento que integra o calendário anual da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário Baiano (Ademi-BA). As inscrições podem ser feitas por meio do site: www.ademi-ba.com.br, com vagas limitadas.

Este ano, o tema central do encontro será: Mobilidade. A proposta é debater os principais desafios e oportunidades para o transporte urbano em Salvador. O evento está marcado para o dia 5 de novembro, no Auditório do Sebrae/BA, no bairro Costa Azul.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A programação conta com seis palestras que vão abordar os diferentes modais da capital baiana, reunindo gestores públicos e especialistas do setor. Entre os nomes confirmados estão Luiz Carlos de Souza, secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra); Pablo Souza, secretário da Secretaria de Mobilidade (Semob); Juliana Romão, gerente executiva de manutenção do Metrô Bahia; e Tania Maria Scofield Souza Almeida, presidente da Fundação Mário Leal.

O diretor de Sustentabilidade da Ademi-BA, Rafael Valente, destacou a posição de vanguarda do evento, que há 16 anos traz temas que se conectam com a sustentabilidade.

"O evento tem um histórico de temas atuais e cruciais, e a Mobilidade não poderia ficar de fora. O Fórum se consolidou como o momento de proporcionar análises e soluções concretas que beneficiam diretamente a sociedade e o desenvolvimento da nossa capital", disse.

Já o presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha, reforçou a importância do debate. "A mobilidade é a base elementar de uma cidade que cresce. Também está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento imobiliário e à qualidade de vida do soteropolitano. Levar os principais formuladores de políticas públicas e especialistas para o Fórum é um passo crucial para construirmos juntos o futuro sustentável que Salvador merece".

O 16º Fórum de Sustentabilidade é voltado a associados da Ademi-BA, profissionais de Urbanismo, Arquitetura, Engenharia, gestores públicos e demais interessados no planejamento e desenvolvimento sustentável da infraestrutura de transporte de Salvador.