Delegada diz que entrega de viaturas traz "melhores condições" à PC

Heloísa Brito, delegada-geral da Polícia Civil (PC) - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A delegada-geral da Polícia Civil (PC), Heloísa Brito, comentou sobre a importância de ter novos equipamentos para dar "melhores condições de trabalho" aos agentes que atuam nas "unidades operacionais". Nesta sexta-feira (5), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) entregou novas viaturas para a PC.

Segundo a delegada, o investimento do governo do estado de algo em torno de R$ 5.300.000 para a entrega. "É um dia muito importante hoje porque a primeira vez que a Polícia Civil está fazendo entrega, são as primeiras 20 viaturas semi-blindadas. Elas são direcionadas especificamente para as nossas unidades mais operacionais, tanto aqui na capital quanto no interior do estado", disse em entrevista ao Portal MASSA!.

"Estamos entregando também três furgões que são necessários para transporte de presos e mais seis carros administrativos. São equipamentos que vão com certeza proporcionar melhores condições de trabalho aos nossos policiais", completou Heloísa Brito.