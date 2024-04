Delegado contesta versão do motorista do ônibus que tombou e deixou 9 mortos | A TARDE

Titular da Delegacia de Teixeira de Freitas, Moisés Damasceno contesta a versão do motorista sobre o relato do acidente envolvendo o ônibus que tombou no trecho da cidade baiana na BR-101. O delegado obteve um vídeo registrado por um motorista que estava logo atrás do coletivo.

No registro, é possível identificar uma van que transita na contramão, mas sem fazer ultrapassagem. Um pouco depois, o ônibus aparece tombado no chão, o que resultou na morte de 9 passageiros e deixou ainda 23 feridos.

"Fica bem claro também que, no momento do acidente, o ônibus não vinha passando ou se encontrou com nenhum outro veículo realizando ultrapassagem, como é a versão do motorista", citou o policial.

Segundo o delegado, o vídeo será incluído no inquérito policial para investigar as circunstâncias do tombamento do veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também apura o acidente.

O motorista que conduzia o ônibus, Carlos Alberto Silva, por outro lado, alega que o veículo tombou após tentativa dele de desviar de um carro que ultrapassava outro veículo. Apenas Carlos e o segundo condutor não tiveram ferimentos.

"Eu tentei tirar dele pra não bater de frente com um carro menor e no acostamento tinha muito coco, que deve ter tombado uma carreta de coco ali, e ao frear e tentar sair, o ônibus escorregou a dianteira, que foi onde ele caiu na vala", disse o motorista à TV Santa Cruz.