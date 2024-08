Dengue mata 121 pessoas na Bahia em 2024

A cidade com maior quantidade de mortes na Bahia é Vitória da Conquista, no sudoeste baiano (24 óbitos) - Foto: SHINJI KASAI / Cortesia de Shinji Kasai / AFP

Pelo menos 121 pessoas já perderam a vida por causa da dengue na Bahia, em 2024. A informação é do painel de monitoramento da Secretaria de Saúde (Sesab), atualizado na última segunda-feira, 5.

Conforme a ferramenta de controla epidemiológico, houve uma queda de 38 no número de municípios do estado em situação de epidemia. No entanto, 41 das 417 cidades baianas enfrentavam esse cenário, no mês de julho.

Além disso, ao menos 229.257 estão com suspeita da doença, enquanto a quantidade de casos graves é de 5.288.

A cidade com maior quantidade de mortes na Bahia é Vitória da Conquista, no sudoeste baiano (24 óbitos). Feira de Santana segue com 7 óbitos, e Encruzilhada e Jacaraci reportam 5 cada. Juazeiro registra 4 mortes. Salvador, por outro lado, não tem óbitos confirmados por dengue

Já em relação às vacinas, foram 180.717 doses aplicadas contra a doença até a última atualização, segundo a Sesab.

Veja a lista das cidades com óbitos:

Barra do Choça (3)

Barreiras (1)

Bom Jesus da Lapa (1)

Caatiba (1)

Caculé (1)

Caetanos (1)

Caetité (2)

Camaçari (1)

Campo Formoso (1)

Caraíbas (2)

Carinhanha (3)

Central (1)

Coaraci (2)

Condeúba (1)

Cândido Sales (2)

Encruzilhada (5)

Feira de Santana (7)

Gentio de Ouro (1)

Guanambi (1)

Ibiassucê (1)

Ibotirama (1)

Igaporã (1)

Ipiaú (1)

Irecê (2)

Itaberaba (2)

Itamaraju (1)

Jacaraci (5)

João Dourado (1)

Juazeiro (4)

Jussara (2)

Lapão (1)

Luís Eduardo Magalhães (1)

Macaúbas (1)

Maracás (1)

Maraú (2)

Morro do Chapéu (1)

Mortugaba (2)

Mundo Novo (1)

Palmas de Monte Alto (2)

Piripá (3)

Planalto (2)

Porto Seguro (1)

Poções (3)

Santa Maria da Vitória (1)

Santo Antônio de Jesus (2)

Santo Estêvão (2)

Seabra (1)

Serrinha (2)

Simões Filho (1)

São Félix do Coribe (1)

São Gabriel (1)

Tanque Novo (1)

Teolândia (1)

Urandi (2)

Vitória da Conquista (24)

Várzea Nova (1)

Água Fria (1)