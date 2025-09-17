Desembargadora Carmem Lúcia é candidata à 2ª Vice-Presidência do TJBA

Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro - Foto: Divulgação

A primeira chapa para as eleições da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Bahia, em novembro, foi anunciada. A desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro será a candidata à 2ª Vice-Presidência. A escolha é resultado de um consenso entre os apoiadores do desembargador Jatahy Júnior, candidato à Presidência da corte.

Com quase quatro décadas dedicadas à magistratura, a desembargadora é reconhecida como uma referência no Tribunal.

“Ela é séria, competente e altamente produtiva”, disseram três desembargadores em contato com esta coluna. Na condição de presidente da 5ª Câmara Cível, Carmem Lúcia obteve por seis anos consecutivos o Selo Diamante, a mais alta distinção na premiação Justiça em Números do TJBA. A desembargadora foi, também, presidente da Secção de Direito Público e, por duas vezes, integrou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia como juíza substituta.

Chapa completa

Com a definição, a chapa se apresenta com os seguintes nomes:

Presidência: Desembargador Jatahy Júnior. Gestor com 39 anos de carreira na magistratura, sendo 12 deles como desembargador. Foi ex-corregedor e ex-presidente do TRE-BA e ex-corregedor das Comarcas do Interior do TJBA, entre outras funções. Atualmente é o diretor-geral da Unicorp-TJBA.

1ª Vice-Presidência: Desembargador Cícero Landim. Ex-coordenador dos Juizados Especiais, magistrado que construiu sua carreira com marca de probidade, celeridade e eficiência. Também são quase quatro décadas de atuação na magistratura, com mais de 17 anos como membro efetivo do TJBA.

2ª Vice-Presidência: Desembargadora Carmem Lúcia. Magistrada com quase 4 décadas dedicadas à magistratura. Reconhecida na Corte como excelente magistrada, aliando competência e alta produtividade. Foi membro do TRE/BA, presidente da Secção de Direito Público e da 5ª Câmara Cível, época em que obteve por vários anos consecutivos o selo Diamante.

Corregedoria Judicial: Desembargador Salomão Resedá. Magistrado de projeção nacional na área do Direito da Infância e Juventude e ex-corregedor das Comarcas do Interior.

Corregedoria Extrajudicial: Desembargador Júlio Travessa. À frente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), conquistou importantes avanços institucionais e melhorias para a classe.