BAHIA
Desembargadora do TRE-BA suspende mandato de vereador mais votado da história de Vitória da Conquista
Decisão inédita atendeu pedido de suplente filiado ao União Brasil
Em decisão monocrática proferida durante o feriado de 2 de Julho, a desembargadora eleitoral da classe dos advogados, Carina Canguçu, determinou a suspensão do mandato do Vereador Diogo Gomes de Azevedo Feitosa, que havia sido eleito, nas eleições de 2024, com 6.017 votos, tornando-se o vereador mais votado da história de Vitória da Conquista/BA.
A decisão foi proferida nos autos de ação movida pelo suplente Alisson Roberto, sob a alegação de ausência de justa causa para desfiliação do Vereador Diogo Azevedo do União Brasil, partido pelo qual havia sido eleito.
Além do afastamento provisório do parlamentar, a Juíza Carina Canguçu também determinou a imediata posse do primeiro suplente, “em caráter precário e reversível”.
A decisão causou surpresa nos bastidores do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, sobretudo porque foi proferida de forma monocrática pela relatora, durante o feriado, antes mesmo de iniciar a instrução do processo, sendo inédita nesse particular. Segundo apurações de A TARDE, a cúpula do PSDB avalia utilizar-se de medidas correcionais contra a magistrada no Tribunal Superior Eleitoral e no Conselho Nacional de Justiça, além de acionar uma reunião interna em caráter de urgência para discutir eventual desligamento e ruptura quanto ao pré-candidato do União Brasil, ACM Neto.