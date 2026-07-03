Desembargadora do TRE-BA suspende mandato de vereador mais votado da história de Vitória da Conquista

Em decisão monocrática proferida durante o feriado de 2 de Julho, a desembargadora eleitoral da classe dos advogados, Carina Canguçu, determinou a suspensão do mandato do Vereador Diogo Gomes de Azevedo Feitosa, que havia sido eleito, nas eleições de 2024, com 6.017 votos, tornando-se o vereador mais votado da história de Vitória da Conquista/BA.

A decisão foi proferida nos autos de ação movida pelo suplente Alisson Roberto, sob a alegação de ausência de justa causa para desfiliação do Vereador Diogo Azevedo do União Brasil, partido pelo qual havia sido eleito.

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Além do afastamento provisório do parlamentar, a Juíza Carina Canguçu também determinou a imediata posse do primeiro suplente, “em caráter precário e reversível”.

A decisão causou surpresa nos bastidores do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, sobretudo porque foi proferida de forma monocrática pela relatora, durante o feriado, antes mesmo de iniciar a instrução do processo, sendo inédita nesse particular. Segundo apurações de A TARDE, a cúpula do PSDB avalia utilizar-se de medidas correcionais contra a magistrada no Tribunal Superior Eleitoral e no Conselho Nacional de Justiça, além de acionar uma reunião interna em caráter de urgência para discutir eventual desligamento e ruptura quanto ao pré-candidato do União Brasil, ACM Neto.