Desespero: cliente é baleado dentro da Caixa Econômica na Bahia

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um cliente foi baleado nesta quinta-feira, 3, dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal em Dias d’Ávila, Região Metropolitana de Salvador, Informações preliminares são de que houve um desentendimento entro o cliente e o segurança da agência bancária.

Testemunhas relataram que o desentendimento entre o vigilante e o cliente começou com uma troca de palavras e rapidamente escalou. Em um momento de tensão, o segurança sacou a arma e disparou, atingindo a perna do homem, que caiu no chão e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A agência estava funcionando na hora do ocorrido, gerando pânico entre os outros clientes. A Polícia Militar foi acionada e esteve na agência para controlar a situação e dar início às investigações.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que lamenta profundamente o ocorrido na Agência Dias D´Ávila (BA) e presta solidariedade à família.

Ainda segundo a instituição, uma equipe da unidade acionou prontamente o SAMU para prestação de socorro ao cliente e o banco

está cooperando integralmente com as autoridades policiais, com as quais vai compartilhar mais informações.